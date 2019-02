Ninoofsesteenweg in Pamel tijdelijk afgesloten

De Ninoofsesteenweg in Pamel is momenteel afgesloten in de richting van Ninove. De verkeershinder wordt veroorzaakt door een ongeval met een vrachtwagen vol butaan- en propaangas, iets verderop in de Koning Boudewijnlaan in Ninove.

De vrachtwagen botste deze voormiddag tegen een geparkeerde aanhangwagen. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. Na het ongeval kwam een grote gaswolk vrij, waardoor de volledige buurt werd afgesloten voor alle verkeer. Zo is de Ninoofsesteenweg in Pamel tijdelijk dicht in de richting van Ninove. Het verkeer dat die richting uit moet, moet vanaf het kruispunt Belle Alliance via het centrum van Pamel en Okegem omrijden.

"Bij het ongeval is er een lek ontstaan in een leiding van de vrachtwagen. Er is een vrachtwagen van de firma onderweg om product over te pompen. De situatie is beveiligd, politie, brandweer en technische dienst blijven ter plaatste tot alles is overgepompt," meldt de stad Ninove op haar Facebookpagina. Hoe lang die klus zal duren, is niet duidelijk.

Foto: Mozkito