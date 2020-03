NMBS voert ‘treindienst van nationaal belang’ in

De zogenoemde ‘treindienst van nationaal belang’ gaat in vanaf vandaag. De NMBS en Infrabel concentreren zich nu op essentiële verplaatsingen. “We bieden oplossingen voor wie zich absoluut met de trein moet verplaatsen, en waarvoor het vervoer in veilige omstandigheden inzake volksgezondheid kan worden gegarandeerd”, klinkt het bij de NMBS. Concreet zullen er bijvoorbeeld 1 tot 2 IC-treinen per uur rijden en tijdens de spitsuren 2 tot 3 L- en S-treinen. Vanaf 20u zal het treinaanbod sterk verminderd zijn.

“We vermijden op die manier realtime en onaangekondigd schrappen van treinen en zo een overbezetting van treinen die wel rijden. En het systeem garandeert ook een maximaal veiligheidsniveau”, zegt de NMBS. “Deze beslissing ligt in lijn met die van andere Europese spoorwegmaatschappijen. De huidige bezettingsgraad van de treinen ligt tussen de 8 en 10%.” Wie de trein neemt, checkt dus best eerst routeplanner van de NMBS.