Nog één seizoen nostalgie in Café Liermolen, daarna restauratie

Vanaf 31 maart om 14 uur gaat Café Liermolen in Grimbergen nog één seizoen open voor de grote restauratiewerken beginnen. Dat laat de gemeente weten. “En het is geen aprilgrap”. Grimbergen zocht al een tijd naar een nieuwe uitbater voor het café. Die werd nu gevonden in Jimmy Malfait, een cafébaas met ervaring.

Wie nog één keer nostalgisch in het fluweel van de jaren ’70 loungehoek wil hangen in de Liermolen, is welkom vanaf 31 maart in het pop-up café. De Liermolen is één van de afdelingen van het MOT en een waardevolle en geklasseerde erfgoedsite, gelegen in een beschermd dorpsgezicht en landschap. De 17de eeuwse graanwatermolen is uitzonderlijk goed bewaard en wordt door het MOT draaiende gehouden tijdens maaldemonstraties. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente Grimbergen.

Eind dit jaar begint een gespecialiseerde aannemer met ingrijpende restauratiewerken aan de Liermolen. Alle historische gebouwen op de site worden grondig aangepakt en gerestaureerd, een deel ervan wordt herbestemd als erfgoedlogies.

Na de restauratie krijgt ook het café een andere, meer open indeling met ook werkruimte.

Foto: Jimmy Malfait, Veerle De Smedt en schepen Philip Roosen