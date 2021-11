Noor Vidts genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar

Meerkampster Noor Vidts uit Vilvoorde is genomineerd voor de prijs van Sportvrouw van het Jaar. Remco Evenepoel uit Schepdaal kan dan weer Sportman van het Jaar worden. Bij de beloften is Jonathan Sacoor uit Beersel genomineerd.

Noor Vidts verbaasde vriend en vijand met haar vierde plaats in de zevenkamp op de afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Door die knappe prestatie kan ze Sportvrouw van het Jaar worden, al krijgt ze wel zware concurrentie van Olympische kampioenen Nafi Thiam en Nina Derwael. Bij de mannen is Remco Evenepoel genomineerd. Na maanden blessureleed won hij dit jaar onder meer de Druivenkoers in Overijse en pakte brons op het EK en WK tijdrijden.

De wielrenner uit Schepdaal krijgt concurrentie van Vincent Vanasch uit Wezembeek-Oppem. Hij werd met de nationale hockeymannenploeg Olympisch kampioen in Tokio. Bij de beloften is Jonathan Sacoor genomineerd. De atleet uit Beersel kan met de Belgian Tornados ook de prijs van Ploeg van het Jaar winnen. Op zondag 19 december maakt Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, de laureaten bekend.