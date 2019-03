Nora (9) kan dankzij de Brailleliga naar een gewone school

Vandaag start de Week van de Brailleliga. Centraal thema dit jaar is de levenslange begeleiding van blinden en slechtzienden door de Brailleliga. Nora, een leerlinge van 9 van de basisschool Markevallei in Herne, is zo iemand die haar leven lang begeleiding zal nodig hebben.

Of het nu gaat om schoolgaande kinderen, om jongeren die het ouderlijk nest verlaten rond de leeftijd van 25 of om mensen van 60 jaar: blinden en slechtzienden hebben in verschillende fasen van hun leven een aangepaste begeleiding nodig. Deze week wil de Brailleliga die verschillende sleutelmomenten in de kijker zetten. Nora is een meisje van 9 dat geleidelijk aan blind wordt als gevolg van een hersentumor. Nora zit op de basisschool Markevallei in Herne. Mede dankzij de steun van haar klasgenootjes en haar onderwijzer kan zij in het gewoon onderwijs blijven les volgen.

Hoe dat precies in z’n werk gaat, zie je vanavond in het nieuws op RINGtv vanaf 18u30.