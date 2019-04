Op veel plaatsen kan er dezer daGen nog niet buiten worden gezwommen, maar niet zo in het Centrum Sport Vlaanderen in Hofstade. Daar kan wie dat wil bij dit mooie weer nu al een verfrissende duik nemen.

Nu al zwemmen in domein Hofstade

Heel wat buitenzwembaden en meren openen pas op 1 mei hun deuren. Met het mooie weer kunnen veel mensen niet aan de verleiding weerstaan om nu al een duik te nemen in vijvers of meren, terwijl dat eigenlijk nog niet is toegelaten.

Maar geïnspireerd door het mooie weer van het paasweekeinde besliste men bij Sport Vlaanderen om in het domein in Hofstade nu al zwemmers toe te laten. Het zwemmen kan er op een veilige manier gebeuren, want er zijn redders voorzien en de waterkwaliteit wordt gecontroleerd.

Hofstade verwacht bij dit uitzonderlijk mooie weer overigens heel wat bezoekers. Ook op heel wat andere plaatsen, zoals in het provinciedomein van Huizingen, maakt men zich ook op voor een druk paasweekend.