OEH ontvangt top internationale atletiek voor Meeting in Huizingen

Op 12 augustus vindt de International Athletics Meeting plaats in het Domein van Huizingen, een organisatie van Olympic Essenbeek-Halle (OEH). Die wedstrijd lokt heel wat bekende internationale namen, want voor het eerst krijgt de meeting een nieuw internationaal statuut. Eén van de deelnemers is onze eigen Isaac Kimeli. De atleet uit Beersel heeft er zin en is ambitieus: hij wil er een nieuw Belgisch record neerzetten.

De meeting in Huizingen kreeg het World Athletics label toebedeeld en daar zijn ze bij OEH erg trots op. “Het is een belangrijk label, want veel topatleten komen daardoor deelnemen”, weet voorzitter Jean-Pierre De Staercke. Tijdens de meeting kunnen atleten extra punten pakken voor de wereldranglijst om zich zo bijvoorbeeld te kwalificeren voor het komende WK in Boedapest.

De deelnemende atleten komen uit 31 landen. Onder andere de Nieuw-Zeelandse Madison-Lee Wesche zal present tekenen. Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos zal moeten toekijken vanop de tribune. Hij revalideert van een ziekte en wil zich volledig focussen op het WK. “Het is leuk dat onze meeting naar een hoger internationaal niveau is getild. Ik vind het dan ook echt jammer dat ik niet kan deelnemen,” zegt hij.

Wie wel de ambitie heeft om er te schitteren, is Isaac Kimeli. Hij pakte begin dit jaar nog zijn vierde Belgische titel in het veldlopen en wil op 12 augustus een oud Belgisch record op de 2 mijl verpulveren. Dat record staat al 23 jaar op naam van Mohammed Mourhit. “Een cadeau is dat niet, maar ik ga echt mijn best doen. Met de steun van het publiek en mijn goeie trainingen, verwacht ik een goede wedstrijd,” aldus Kimeli.