Oekraïense ambassade viert onafhankelijkheidsdag in Grimbergen uit dank aan Pater Karel

Vandaag viert Oekraïne z’n onafhankelijkheidsdag. Elk jaar viert de ambassade dat in Brussel, maar dit jaar kiezen ze daarvoor een heel speciale locatie, de abdij van Grimbergen. Dat is de thuisbasis van pater Karel, die zich al sinds het begin van de oorlog inzet om volledig uitgebouwde ziekenwagens naar het oorlogsgebied te sturen. De perfecte dag dus om Pater Karel in de bloemetjes te zetten. Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.