Officiële 'ja' voor herinrichting oostelijke Ring rond Brussel

De Vlaamse regering keurde de startnota’s goed voor de herinrichting van vier belangrijke knopen in het oostelijke gedeelte van de Ring rond Brussel. De herinrichting moet de verkeersveiligheid en de leefomgevingskwaliteit op die punten verbeteren en kadert in het project Werken aan de Ring.

Het gaat om het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalcomplex en het complex Jezus-Eik. “Die punten staan gekend als filegevoelig,” aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “We willen dan ook inzetten op de multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid van de omgeving.”

De herinrichting van de knooppunten is een onderdeel van project Werken aan de Ring. De Werkvennootschap gaat daarvoor in overleg met alle betrokken Vlaamse en Brusselse overheden, georganiseerde actoren, bevolking en bedrijven. Nu de startnota is goedgekeurd, volgt een brede raadpleging van de bevolking.​