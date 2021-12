"Om de 25 kilometer een laadpaal voor zero-emissievoertuigen"

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zal op 49 locaties in Vlaanderen ultrasnelladers laten plaatsen, goed voor 12.600 laadpalen. Die worden geïnstalleerd in dienstenzones, aan carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. Dertien van die ultrasnelladers komen in onze provincie terecht. Het departement Mobiliteit voorziet hiervoor een investeringsbedrag van 5,4 miljoen euro.

In het Vlaams klimaatplan is opgenomen dat Vlaanderen op termijn moet omschakelen naar zero-emissievoertuigen. “Een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur is dan ook nodig,” aldus minister Peeters. De locaties voor de ultrasnelladers zijn bepaald na een projectoproep. “De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om onze laadinfrastructuur uit te breiden,” aldus Peeters. “Zo zorgen we dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden.”

Locaties Vlaams-Brabant:



Dienstenzone Heverlee – E40 richting Luik: 40

Dienstenzone Heverlee – E40 richting Brussel: 40

Dienstenzone Groot-Bijgaarden – E40 richting Brussel: 40

Dienstenzone Groot-Bijgaarden – E40 richting Oostende

Carpoolparking Winksele: 30

Carpoolparking Overijse: 60

Carpoolparking Sterrebeek: 60

Carpoolparking Halle-Rattenput: 60

Carpoolparking Bertem: 60

Carpoolparking Hoegaarden: 60

Park & Ride Kampenhout: 40

Dienstenzone Ruisbroek – E19 richting Frankrijk: 20

Dienstenzone Ruisbroek – E19 richting Brussel: 20