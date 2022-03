Ombudsman wil lawaaierige vliegtuigen weg op Brussels Airport

Philippe Touwaide, de federale ombudsman voor de luchthaven van Zaventem, wil de meest lawaaierige vliegtuigen verbieden om nog te landen of op te stijgen op Brussels Airport. Het is één van de voorstellen van Touwaide om de geluidsoverlast rondom de luchthaven in te perken.

Al jaren wordt er gediscussieerd over hoe de geluidsoverlast rondom Brussels Airport kan verminderd worden. Een federale vliegwet, die de spreiding van opstijgende en landende vliegtuigen wettelijk verankerd, is er nog altijd niet. Op een persconferentie in Kraainem deed federale ombudsman Philippe Touwaide in totaal dertig voorstellen om de problematiek aan te pakken. Een concreet voorstel is om het geluidsniveau van de vliegtuigen op verschillende periodes van de dag te verlagen. Daardoor zouden de meest lawaaierige en zwaarste vliegtuigen geweerd worden van de luchthaven. Dagelijks zou het gaan om zo’n twintigtal toestellen. Touwaide wil dat de nieuwe regel volgende winter al toegepast wordt.