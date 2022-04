Omgeving kerk Oetingen onder handen genomen met stoommachine: “Uniek in de regio”

De omgeving van de kerk in Oetingen, deelgemeente van Gooik, wordt vandaag onder handen genomen met een stoommachine. “De stoom pakt de bovengrondse en ondergrondse delen van het onkruid aan. De machine is uniek in de regio”, zegt landbouwer Geert Heremans uit Oetingen.

Openbare besturen mogen al enkele jaren geen chemische producten meer gebruiken om onkruid te bestrijden. In de praktijk betekent dat meer werk voor het gemeentepersoneel en het inzetten van stalen borstels om onkruid te bestrijden in goten, op borduurs en op verharding. Al pakt dat borstelen de wortels van het onkruid niet aan. Daarom kunnen Pajotse gemeenten voortaan beroep doen op de stoommachine van Werkers in Aanneming.

“We zijn een coöperatie met als doel een extra inkomen te bieden voor land-en tuinbouwers die interesse hebben om opdrachten voor derden uit te voeren. Via ons kunnen ze een stukje aan landbouwverbreding doen”, zegt regiocoördinator Mathias D’Hooghe. “De coördinatoren maken offertes op, maken de nodige afspraken en zorgen voor de administratie, de landbouwers voeren de werken uit.”

Zo is fruit- en groentenboer Geert Heremans uit Gooik vandaag aan de slag op het Kerkplein in Oetingen met een stoommachine die hij kocht en deel uitmaakt van Werkers in Aanneming. "De stoommachine is effectiever dan het wegbranden omdat de warmte veel langer in het onkruid gehouden wordt. Na het stomen wordt alles afgedekt met een schuimlaag waardoor de hitte veel langer in de plant blijft en de wortel ook afsterft", zegt Heremans.