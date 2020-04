Onderwijssector wil scholen gedeeltelijk openen vanaf 15 mei

Lang niet alle leerlingen zullen vanaf 15 mei naar school kunnen gaan. In de basisscholen zullen leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar vier dagen per week naar scholen mogen gaan, leerlingen van het 6de leerjaar twee dagen per week. De andere leerjaren blijven voorlopig thuis online les volgen. In het secundair onderwijs zullen voorlopig alleen laatstejaars naar school mogen gaan. In het ASO gaat om één dag per week, in het TSO en KSO twee dagen per week. In het 6de en 7de jaar BSO zullen leerlingen ook twee dagen per week naar school mogen gaan.

“Dit is niet het ideale, maar wel het mogelijke”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Het is niet omdat deze beslissing vreselijk moeilijk is, dat we ze voor ons uit moeten schuiven. Ik besef dat ook hier heel veel kritiek zal zijn. Het zal én te laat én te vroeg én te veel én te weinig zijn. Maar zeker in deze tijden moeten we durven verantwoordelijkheid opnemen en dus beslissingen nemen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan en recht op een concreet perspectief”.

Ook de kleuterklassen blijven voorlopig nog dicht. Na één week komt er een evaluatie en wordt er bekeken of andere leerjaren ook terug naar school kunnen gaan. De Nationale Veiligheidsraad, die vrijdag samenkomt, moet zich wel nog over het voorstel buigen en bekrachtigen.