De Australische politie zet het onderzoek naar de vermiste Théo Hayez officieel stop. De jongeman van 18 uit Overijse verdween eind mei in Byron Bay.

Hayez werd voor het laatst gezien toen hij een bar verliet op 31 mei in Byron Bay in Australië. Verschillende zoekacties de voorbije maanden hebben niets opgeleverd. Ook een aantal Belgische politiemensen gingen naar Australië om mee te helpen zoeken naar de jongeman uit Overijse, maar zonder resultaat. De zaak is nu overgedragen aan justitie. Gisteren hielden honderden vrijwilligers die zelf een aantal keer een zoektocht organiseerden, een wake ter nagedachtenis van Théo Hayez.