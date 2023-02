Onderzoekers bezorgd over nachtvlinders in Pajottenland: “Veel natuur verloren gegaan”

Een jaar lang gingen vrijwilligers op zoek naar nachtvlinders in Pajotse natuurgebieden, soms met verrassend resultaten. “In Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw vonden we groene boogbladroller”, zegt Lieven Decrick van insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant. “Dat is een klein, groen vlindertje dat leeft van oude eikenbomen. Het was de eerste keer dat de soort in Vlaanderen werd waargenomen.”

In totaal vingen ze maar liefst 930 verschillende soorten, een spectaculair aantal. Maar het is niet omdat er vandaag nog honderden soorten worden gevonden, dat het goed gaat met de nachtvlinders. Hun aantallen gaan sterk achteruit. “Vroeger was het voldoende om rond een straatlantaarn te blijven staan om nachtvlinders te vangen, maar dat is vandaag niet meer mogelijk. Er is heel veel natuur verloren gegaan de voorbije jaren”, zegt Lieven Decrick.

We kunnen de nachtvlinders helpen door nutteloze verlichting uit te schakelen, inheemse bomen te planten en het gras wat minder te maaien. Dat is belangrijk, want nachtvlinders dienen als voedsel voor andere dieren zoals vleermuizen. “We gaan nog een aantal delen in de streek waar nog niet veel gekeken is beter onder de loep nemen”, zegt Timon Boumon van insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant. “Ik denk dan aan Herne en Galmaarden, in de hoop daar nog meer gegevens te verzamelen.”