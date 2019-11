Ongenoegen over aanslepende werken in Woluwedal

In Sint-Stevens-Woluwe is er ongenoegen over de werken aan het Woluwedal waaraan maar geen eind lijkt te komen. “We begrijpen de frustratie van de mensen, maar een alternatief is er jammer genoeg niet”, klinkt het bij De Werkvennootschap.

Voor de omwonenden van het Woluwedal is het geen pretje. Als sinds de start van de werken in 2015 ondervinden ze hinder. De klus moest eigenlijk in 2017 al geklaard zijn, maar een conflict met de aannemer besliste daar anders over. De werf lag daardoor een tijdlang stil. Sinds de zomer wordt er opnieuw gewerkt. En dat betekent weer flinke omleidingen voor heel wat mensen. “We begrijpen zeker dat dat niet leuk is, maar er is jammer genoeg geen alternatief”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Mensen kunnen met klachten altijd terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur en in het infopunt om de werf.”

