'Ongeziene' staking legt regio lam

De nationale stakingsdag lijkt ook het openbare leven lam te leggen in onze regio. De dienstverlening van De Lijn en NMBS is verstoord, intercommunales rijden niet uit en in zo'n 100 bedrijven wordt gestaakt. Hieronder een overzicht.

Bij het openbaar vervoer is De Lijn en de NMBS veel hinder. Bij de NMBS is er wel een minimale dienstverlening, maar rijdt zowat de helft van de treinen niet tijdens de spitsuren. In de daluren rijden nog minder treinen. De dienstverlening van De Lijn is in de hele provincie Vlaams-Brabant zwaar verstoord op de stads- en streeklijnen.

De metro's, trams en bussen van MIVB zijn zwaar verstoord. Van de vier metrolijnen is er slechts één in dienst, en er rijden zes tramlijnen en vier buslijnen. Op die lijnen moet je wel rekening houden met langere wachttijden, omdat op de 'lijnen in dienst' maar één op de twee toestellen rijdt.

Er is 24 uur lang geen vliegverkeer mogelijk. Luchtverkeersleider skeyes sloot gisteravond om 22 uur het Belgisch luchtruim, waardoor geen enkel vliegtuig in België mag opstijgen en landen. Brussels Airport raadt passagiers aan om niet naar de luchthaven te komen. Op de luchthaven zijn 600 vluchten geschrapt, wat gevolgen heeft voor zo'n 60.000 passagiers.

Aan de toegang tot Brucargo zal een stakingspiket staan. Ook heel wat taxi's zullen in de luchthavenregio niet uitrijden. Daarnaast wordt in verschillende luchthavenbedrijven gestaakt. Alle stakers op de luchthaven verzamelen vanochtend in het luchthavengebouw.

Intercommunale ILvA rijdt vandaag niet. De afvalophalingen in Affligem, Liedekerke en Galmaarden worden daarom verplaatst. De andere intercommunales werken wel, al raden ze wel om sociale media te volgen omdat er altijd hinder kan optreden.

Een reeks bedrijven zal platliggen en winkels kunnen dicht zijn. In onze regio wordt in naar schatting 100 bedrijven acties gevoerd. Dat is onder meer het geval bij Delhaize in Zellik, Caterpillar in Grimbergen, AkzoNobel en Eternit in Kapelle-op-den-Bos, Asco in Zaventem en Makro in Machelen.

Ook in het onderwijs kan je hinder ondervinden, vooral in het Gemeenschapsonderwijs. In gemeenten kan je voor lege loketten staan, maar in onze regio is daar momenteel nog geen sprake van. Bpost heeft niet actief opgeroepen tot staking, maar ook daar moet je rekening met heel wat hinder.

Foto: Hans Elsen / LBC-NVK