Ook in Vilvoorde nemen radicalisering en polarisering toe. Bonte: “Bijkomende actie is nodig”

Ook het Vilvoords stadsbestuur merkt dat de oorlog in Gaza een grote negatieve impact heeft. Zeker bij kinderen uit moslimgezinnen leidt het blinde oorlogsgeweld tot hevige emotionele reacties. Die kunnen uitmonden in radicaliserende en polariserende ideeën. “Dit moet ons aanzetten tot bijkomende acties”, aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte.

Racistische of vrouwonvriendelijke uitspraken, meisjes die zich plots volledig bedekken of leerlingen die niet mee op klasuitstap willen omdat ze dan niet kunnen bidden. De Staatsveiligheid, anti-terreurorgaan OCAD en de verschillende onderwijsnetten maken zich zorgen over de toenemende polarisering en radicalisering binnen de schoolmuren.

De stad Vilvoorde, dat veel jongeren richting Syrië zag trekken, heeft heel wat expertise in het opsporen en stoppen van radicalisering. Ook daar zien ze dat scholen alsmaar vaker worden geconfronteerd met radicale uitspraken, ideeën en gedragingen bij leerlingen. Deels islamitisch geïnspireerd, maar ook vanuit extreemrechtse hoek.

“Vandaag ontvangen we te veel signalen uit onderwijsmiddens dat zeker moslimkinderen het thema van de oorlog in Gaza niet durven aankaarten in de klas omdat ze vrezen een bepaalde stempel te krijgen. Daarom werken we aan een dossier dat de achtergrond van het conflict tussen Palestina en Israël op een correcte manier duidt. Dat dossier zal worden aangeboden aan de Vilvoordse scholen om leerkrachten te wapenen in het debat met hun leerlingen. Het antwoord op 'radicaliseren’ en ‘polariseren’ is en blijft immers 'discussiëren' ", volgens Bonte.

De Vilvoordse burgemeester onderschrijft de analyse van Staatsveiligheid en OCAD dat het racistische en extreemrechts radicalisme bijzondere aandacht vergt. “Ook in Vilvoorde ontwaren we een toename van extreemrechts radicalisme dat een reële dreiging inhoudt tot ontsporing naar geweld. Hier wordt te laks op gereageerd door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door het stopzetten van het federaal Kanaalplan ontbreekt het lokaal volledig aan capaciteit om deze individuen en groepen nauwgezet en aanklampend op te volgen”, aldus Bonte.