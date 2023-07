Ook Vlaams fractievoorzitter cd&v vraagt erkenning Halle-Vilvoorde als centrumregio

Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (cd&v) uit Beersel dient een conceptnota in om Halle-Vilvoorde als centrumregio te laten erkennen. Daarmee wil hij extra middelen voor de regio genereren via het Vlaams Gemeentefonds. “Een grootstad zoals Antwerpen krijgt van Vlaanderen veel meer financiële steun dan de gemeenten uit de Vlaamse Rand. Maar er is geen objectieve reden voor dit verschil in behandeling, want beide kampen met dezelfde stedelijke problematieken,” aldus Van Rompuy.

Met zijn conceptnota wil Van Rompuy de voorbereidende studies voor de hervorming van het Gemeentefonds voeden. “Alle andere partijen hebben in de commissie al laten weten dat ze mijn initiatief steunen,” aldus de fractievoorzitter van cd&v.

Eerder vroeg Toekomstforum, het overlegplatform van de 35 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde, al om de regio als centrumregio te laten erkennen. Een recente studie toonde nogmaals aan welke uitdagingen druk zetten op de regio. Halle-Vilvoorde wordt onder andere gekenmerkt met een toenemende verstedelijkingsdruk: problemen uit de hoofdstad vloeien door naar de Vlaamse Rand. “Dit leidt tot een verhoogde druk op de financiën van de lokale besturen. De steun vanuit het Vlaamse gemeentefonds staat niet meer in verhouding tot de groeiende uitdagingen in de regio,” vindt Van Rompuy.

Het arrondissement Halle-Vilvoorde staat op de derde plaats qua bevolkingstoename van de jongste jaren. Alleen het Brussels gewest en het arrondissement Turnhout zien de bevolking nog harder groeien. Ook zijn er de stijgende woningprijzen en een grote druk op de kinderopvang in de Rand. “En het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, ligt in Halle-Vilvoorde veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde,” weet Van Rompuy. Tot slot haalt hij ook de Ring rond Brussel aan als specifiek punt. “In de top-40 van meest verzadigde wegsegmenten staan maar liefst 24 wegsegmenten van de Ring rond Brussel en de A201 tussen Brusssl en Brussels Airport in Zaventem.”

Gemeentefonds

“De impact van de uitdagingen in Halle-Vilvoorde is minstens vergelijkbaar met die van de centrumsteden en zelfs meer uitgesproken dan in de kustregio, die vandaag wel al erkend wordt als specifieke regio en daar de nodige middelen voor krijgt,” besluit Van Rompuy. “De verhoudingen zitten nu echt scheef. Ook al werd er met de oprichting van het Vlaamse Randfonds een beperkte stap in de goede richting gezet. Maar de kloof in financiering tussen de gemeenten in Halle-Vilvoorde en bijvoorbeeld Antwerpen blijft maar groeien. Dat is niet vol te houden,” gaat Van Rompuy voort.