Burgemeesters zien Halle-Vilvoorde als centrumregio: “Huidige steun is druppel op hete plaat”

Vlaanderen telt op dit moment 12 centrumsteden. Die steden krijgen extra middelen om in hun regio grootstedlijke uitdagingen aan te pakken. “In Halle-Vilvoorde is er geen erkende centrumstad. Tegelijk evolueert de regio pijlsnel. We vormen een soort buffer voor de rest van Vlaanderen en vangen veel grootstedelijke druk op door onze centrale ligging vlak naast de hoofdstad en het gewest Brussel. Dat maakt dat elke gemeente in meer of mindere mate kampt met dezelfde grootstedelijke problematieken”, meent Koen Van Elsen, voorzitter van het Toekomstforum.

De gemeenten van Halle-Vilvoorde staan naar eigen zeggen voor dezelfde uitdagingen waar centrumsteden middelen voor krijgen: bevolking, wonen, onderwijs, enzovoort. “Alleen al de forse demografische groei in Halle-Vilvoorde veroorzaakt grote gevolgen op vlak van onze voorzieningen, denk maar aan kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, veiligheidsorganisatie en arbeidsmarktondersteuning”, zegt Van Elsen. “Het geld uit het Vlaamse Randfonds of de ondersteuning in het kader van het Plan Samenleven zijn druppels op een hete plaat. Er zijn structureel middelen nodig, voor de hele regio.”

Een regio die volgens de burgemeesters een groot potentieel heeft naar de toekomst toe. “We willen vandaag duidelijk maken dat we willen samenwerken aan onze gedeelde uitdagingen, schouder aan schouder met alle 35 lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Daarom gaan we eerst en vooral voor die erkenning als centrumregio. We tonen ook dat we daarvoor hulp nodig hebben, in de vorm van structurele middelen om onze regio te doen groeien en bloeien”, aldus Van Elsen.