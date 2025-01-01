Beschermingsdijk moet wijk in Londerzeel beschermen tegen wateroverlast

Bij hoge waterstanden van de Grote Molenbeek wordt de laaggelegen wijk Sneppelaar vaak getroffen. Om dat te vermijden werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan de aanleg van een beschermingsdijk. Een studiebureau voerde terreinonderzoek en opmetingen uit. De ontwerpplannen zijn nu klaar en worden binnenkort voorgesteld.

Op donderdag 18 september organiseert de VMM een infomarkt in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap. Inwoners kunnen er tussen 17 uur en 21 uur de plannen en visualisaties bekijken en in gesprek gaan met de experten.