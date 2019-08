Op dierenbezoek bij de Ark van Pollare

Enkele maanden geleden streek de Ark van Pollare neer in Lennik. Nu de verhuis helemaal verteerd is, zet het dierenopvangcentrum de deuren een zomer lang iedere zondag open voor het publiek. Cocktail ging afgelopen weekend op dierenbezoek.



Tijdens de week schermt de Ark van Pollare de werking bewust af omdat het anders te druk zou worden, ze de privacy willen respecteren en omdat het dierenopvangcentrum constant paraat moet staan. “Het is vooral dierenwelzijn of politie die belt om dieren in beslag te nemen. De verwaarloosde dieren worden hier dan verzorgd”, legt Kelly Adriaens ons uit.

Maar omdat er veel vraag naar was, zet de Ark van Pollare nu toch beperkt de deuren open. “Je kan iedere zondag komen genieten van lama's, alpaca's, kippen, nandu's, emu's, cavia's, konijnen, pony's, ezels, paarden, we hebben ook een koe, een stier, en we hebben ook muntjakken”, besluit Adriaens.

Tijdens de zomer kan je nog iedere zondag kennis maken met de werking van Ark van Pollare, vragen stellen aan dierenverzorgers en genieten van een drankje of een ijsje.