Opdracht volbracht! Quietas verzamelt 9204 wenkaarten

2019 wenskaarten. Dat was de uitdaging die de directeur van woonzorgcentrum Quietas (Armonea) in Dilbeek gaf aan zijn personeelsleden. Een opdracht die ze met glans hebben volbracht. In totaal zijn er maar liefst 9204 wenskaarten ingezameld.

Als tegenprestatie organiseert de directeur nu vrijdag een groot feest met hapjes, drank en muziek voor de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum. Ook de vele kaartjesschrijvers zijn welkom om mee te vieren. Gezien het grote aantal werden ook aan bewoners van alle andere Dilbeekse woonzorgcentra kerstkaarten geschonken.

“De reactie op de oproep was massaal. Van over gans het land stroomden er kaartjes binnen. Jong en oud namen deel. Het personeel en de bewoners schakelden hun familie en vrienden in. Verenigingen en scholen schoten in actie. Luisteraars van Radio 2, kijkers van RINGtv en ook de lezers van de kranten gaven massaal gevolg aan de oproep. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, daarom aan iedereen een welgemeende dank,” zegt Chantale De Weerdt van Armonea.