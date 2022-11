In de voormalige gebouwen van Salons The Lord, langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal, wordt binnenkort weer gedanst. Het pand is opnieuw verkocht en krijgt de naam El Divino Event Cube. De nieuwe uitbater is Claude Van Cools, allerminst een onbekende in het danswereldje. Hij organiseert onder meer de City Parade in Brussel.

Opnieuw discotheek in voormalige gebouwen The Lord

Het pand aan de Ninoofsesteenweg ligt er al enkele jaren troosteloos bij. Na jaren verbouwen kon ‘Umani’ net voor de zomer van 2019 de deuren openen, maar acht maanden en een twintigtal evenementen later stond de dancing opnieuw te koop. De vraagprijs voor het gebouw was toen 3 miljoen euro. En toen kwam corona, waardoor er al zo'n drie jaar geen beweging mer is. Tot nu dus. El Divino Event Cube zal het nieuwe club gaan heten. Er wordt momenteel al volop aan gewerkt. Er is een avant-première opening voorzien op 7 januari met een retro house party, de officiële opening volgt op 25 februari.

Elke zaterdagavond en de avond voor feestdagen opent de zaak als discotheek. Op vrijdag is het gebouw beschikbaar voor externe events of feestjes. De infrastructuur omvat onder meer verschillende bars, een restaurant, twee vip-lounges en een buitenbalkon. Er kunnen in totaal 1.500 personen terecht en er is een grote parking voor meer dan 200 wagens. De nieuwe eigenaar is Claude Van Cools. Hij haalt zijn in motivatie voor de overname aan dat er in deze tijden een groot gebrek is aan sociaal contact, omdat we allemaal zo veel met onze smartphone bezig zijn.

“Hoeveel mensen zijn er de liefde van hun leven niet tegengekomen in een discotheek of hebben er vrienden gemaakt? Hoeveel mensen konden zich tijdens een nachtje uit even de dagdagelijkse beslommeringen achter zich laten? Ik ben misschien nostalgisch maar ik wil er samen met mijn ploeg alles aan doen om al onze bezoekers een geweldige avond te bezorgen”, klinkt het op sociale media.