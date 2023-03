Nog geen dag nadat een 40-jarige vrouw met haar fiets in de Zenne belandde in Zemst, sukkelde ook een 14-jarig meisje in het water. De ongevallen gebeurden op bijna dezelfde plek aan het verkeersknooppunt met de Weverstraat.

Opnieuw fietser in de Zenne in Zemst: meisje (14) verliest evenwicht en schuift in het water

Het 14-jarige meisje uit Weerde was aan het fietsen op het jaagpad toen ze naar eigen zeggen een vlieg in haar oog kreeg, een paniekreactie kreeg en haar evenwicht verloor waardoor ze naar beneden schoof. De fiets belandde in het water maar het meisje kon zich nog net vasthouden aan de richel. Enkel haar voeten kwamen uiteindelijk in het water terecht. De opgetrommelde brandweer kon haar en haar fiets naar boven brengen. Het meisje was danig onder de indruk maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden. Ze werd opgehaald door haar ouders.

Het ongeval gebeurde nog geen dag nadat een vrouw uit Mechelen met haar fiets in het water belandde. Zij kon uit het water gehaald worden door omstaanders. De incidenten doen opnieuw heel wat vragen rijzen over de veiligheid van de fietssnelweg. Eind januari kwam de 25-jarige Imane uit Eppegem om het leven na een val in de Zenne. Haar lichaam werd na drie weken later teruggevonden in Duffel.