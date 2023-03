Opnieuw belandt vrouw met fiets in Zenne: “Gered dankzij menselijke ketting”

Opnieuw is een vrouw met haar fiets in de Zenne belandt langs de fietssnelweg F1 in Zemst. Ze kon gelukkig gered worden dankzij een menselijke ketting en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het voorval doet opnieuw heel wat vragen rijzen over de veiligheid, nadat de 25-jarige Imane eind januari omkwam na een val in de Zenne.

Het incident vond dinsdagavond in de vooravond plaats. “Een vrouwelijke fietser is in de Zenne beland”, bevestigt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst. “Ze heeft schaafwonden opgelopen maar is er uiteindelijk vanaf gekomen. Ze is afgevoerd met de ziekenwagen. Uiteraard het schokkend nieuws dat er opnieuw een ongeval is gebeurd langs de fietssnelweg, al was het wel op een andere plaats. Het is gebeurd ter hoogte van het knooppunt aan de Weverstraat in Eppegem.”

Geerinckx wil dat er versneld werk gemaakt wordt door De Vlaamse Waterweg en de provincie van een risico-analyse van de fietssnelweg langs de Zenne. “Zodat we structurele maatregelen kunnen nemen op de juiste locaties. Er moeten middelen vrijgemaakt worden om dit versneld uit te voeren. En als het risico te groot blijkt, moeten we het gebruik van de fietssnelweg F1 Antwerpen-Brussel misschien herbekijken. Daar worden almaar meer mensen langsgestuurd maar als de situatie dusdanig is dat dit niet veilig kan, moeten we misschien alternatieven bekijken.”

Extra littekens

De onfortuinlijke vrouw die in de Zenne viel heeft op Facebook haar redders alvast bedankt. “Bedankt aan de voorbijgangers die me daarnet uit de Zenne hebben geholpen na een ongelukkige val met de mountainbike, inclusief zwembeurt”, schrijft ze. “De fietsers die me erin hebben zien vallen of zijn gepasseerd, hebben zonder dralen een menselijke ketting gemaakt om zowel mij, mijn zak en mijn mountainbike eruit te helpen. Ik ben erg verschoten, ben onderkoeld geweest, maar ben nu terug thuis met wat extra littekens. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor jullie actie en eerste zorgen. Dikke merci!”

Foto: Google Maps