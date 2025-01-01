Zemstse leerlingen bereiden zich voor op overstap naar middelbaar: "Al veel zin in de eerste schooldag"

Juffrouwen worden mevrouwen en meesters worden meneren. Het is slechts een van de dingen die veranderen wanneer je naar het eerste middelbaar gaat. Zo'n 30 leerlingen bereidden zich vandaag voor in basisschool De Waterleest in Zemst voor de eerste schooldag in het eerste middelbaar. Een overstap die met heel wat gevoelens gepaard gaat. "Ik heb soms wel heel veel stress over de schooldag want je weet niet hoe het zal gaan", zegt Iris. Ook Renée heeft gemengde gevoelens. "Het is heel stresserend, maar ik heb het gevoel dat het wel goed gaat komen. Zeker als je een goede school hebt uitgekozen."

Een middelbare school moeten de leerlingen buiten Zemst zoeken. "Wij hebben in Zemst acht basisscholen, maar geen enkele secundaire. Dat betekent dat leerlingen zich moeten verplaatsen en voor veel leerlingen is dat nieuw", zegt de Zemstse schepen van Onderwijs Bart Nobels. "Ook het verkeer zal dus een spannende stap zijn."

Daarom is een goede voorbereiding meer dan welkom. Spelletjes bereiden de leerlingen voor op wat ze binnen de muren van hun nieuwe school mogen verwachten. Daarnaast helpt de Fietsersbond de leerlingen op weg in het verkeer. De leerlingen worden verdeeld in groepjes op basis van de middelbare school die ze hebben gekozen. "Het is belangrijk dat kinderen al eens ervaren hoe ze naar hun nieuwe school moeten rijden", zegt Chris De Laet, voorzitter van Fietsersbond Zemst. "Zo ontdekken ze de aandachtspunten en leren ze hoe leuk het is om samen met de fiets naar school te gaan."

De voorbereiding op 1 september valt alvast in de smaak. "Ik vind het heel leuk hier, ik ben, ik heb ook al veel zin in de eerste schooldag", zegt Iris. Sommigen hebben zelfs al enkele belangrijke lessen geleerd. Namelijk dat je ondanks een goede voorbereiding ook eens kan struikelen. "Ik denk dat ik vooral veel meester ga zeggen in plaats van meneer", zegt Sebastian.