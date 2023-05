Opnieuw waterlek in centrum Merchtem

Er is opnieuw een waterlek ontdekt in het centrum van Merchtem. Er dreigt gevaar voor onderspoeling in de Langensteenweg. De Watergroep moet er dringende herstellingswerken uitvoeren.

Een paar maanden geleden ontstond nog een groot zinkgat en nadien een waterlek in de Nieuwstraat in Merchtem. Dit keer situeert het probleem zich in de Langensteenweg, aan het kruispunt met de Korte Riddestraat richting Reedijk. “Ter hoogte van huisnummer 54 is een waterlek”, laat de gemeente weten. “Door het mogelijke gevaar op onderspoeling dient De Watergroep dringende herstellingswerken uit te voeren. Voor deze werken zal de helft van de rijweg worden ingenomen. Enkel het verkeer komende van de Reedijk wordt nog toegelaten. Voor het andere verkeer zijn er omleiding. Het plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Gasthuisstraat en de Burchtlaan. Voetgangers en fietsers raden we voor hun veiligheid aan om gebruik te maken van het Kerkstraatje. De hinder zou vermoedelijk duren tot en met woensdag 17 mei. De Watergroep heeft ons ook laten weten dat het water niet dient afgesloten te worden voor de omwonenden.”