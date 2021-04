Oppositie Asse: "Gunning uitbating padelterreinen is vriendjespolitiek"

Naast de Asphaltcosite in Asse komen er acht padelvelden en daar is veel commotie rond. De gemeente geeft de site voor de velden in erfpacht aan een privépartner. Nu duidelijk is wie de site zal mogen uitbaten, vallen er zware woorden en komt de kwestie mogelijk bij de Raad van State.

Asse kreeg 19 dossiers binnen van kandidaten die de padelterreinen naast de Asphaltcosite willen uitbaten. Elk dossier kreeg scores toebedeeld: 10 procent ging naar de kostprijs, 90 procent van de punten waren weggelegd voor de visie die het project uitdraagt. Het vennootschap rond voormalig tennisster Sabine Appelmans won de zaak nipt met 0,28 punten voorsprong op de tweede kandidaat, maar volgens de oppositie in Asse is er een vuil spel gespeeld. “Het winnende dossier was niet eens volledig,” meent Chris De Knop (ZellikRelegem-VOLK). Volgens hem is duidelijk dat het al lang vast lag wie de padelterreinen zou mogen uitbaten.

Schepen van Sport Geert Heyvaert (CD&V) ontkent dat. “Er is niet gefoefeld. Er waren inderdaad meerdere goede dossiers, maar de criteria om iemand dit project toe te kennen zijn unaniem beslist. Ook de oppositie was het er mee eens.” Toch blijf De Knop spreken van bedrog: “het is sowieso vriendjespolitiek. Dat wordt niet eens weggestopt. De hele procedure is gewoon opgezet om het echt te laten lijken.”

Een aantal kandidaten die het niet haalden, stappen nu naar de Raad van State. Ook de oppositie bekijkt of er stappen kunnen worden ondernomen.