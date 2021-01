Organisator Paradise City: "er komt een zesde editie"

Heel wat festivals kondigden al aan dat ze ondanks de aanhoudende coronacrisis hun evenement dit jaar toch willen organiseren en er helemaal op voorbereid zijn dat coronaproof te kunnen doen. Zo ook Paradise City in Perk. Organisator Dimitri Verschueren twijfelt niet wanneer we hem de vraag stellen of er een zesde editie van zijn festival komt. “Zeker weten,” klinkt het.

Het laatste weekend van juni is het kasteeldomein Ribeaucourt in Perk gereserveerd voor de zesde editie van Paradise City. Jaarlijks gaan daar verspreid over drie dagen zo’n 30.000 festivalgangers uit de bol op elektronische muziek. Organisator Dimitri Verschueren ziet dat ook dit jaar volledig zitten. Ook al blijft de coronacrisis aanhouden en is het onduidelijk welke maatregelen eind juni nog van kracht zullen zijn, Verschueren denkt vooruit en heeft verschillende scenario’s klaar voor zijn Paradise City. Van een groot evenement tot een kleinschalig initiatief. “Desnoods met een testdorp erbij”.

Welke scenario’s Verscheuren klaar heeft voor de zesde editie van Paradise City zie je in ons nieuws.