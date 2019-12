Oud gemeentehuis Ternat blijft leegstaan

Bedoeling is dat de vennootschap 'De Bokkerijders' er met het project '1719'een horecazaak, vergaderplaatsen en een plek voor logies in vestigt, in ruil voor 1 euro erfpacht per jaar én de verbouwingskosten. Maar wie nu wat precíes in orde moet brengen, is nog altijd niet duidelijk, en dus verkommert het oude gemeentehuis, ook wel bekend als Kasteel De Mot, gewoon verder. Ternat wil daarom verdere stappen ondernemen, maar de gemeente denkt dat het project opblazen financiële consequenties inhoudt. Ook het geduld van De Bokkerijders raakt stilaan op. Volgens hen is het tijdens het volgende overleg erop of eronder voor het project ‘1719’.