Oud-journalist Karel Anthierens uit Sint-Genesius-Rode is thuis overleden. Hij werd 87 jaar. De telg uit de bekende journalistenfamilie was hoofdredacteur van tal van kranten en magazines. Twee jaar geleden schreef hij een boek over zijn carrière in de media: ‘Gedane Zaken’.

Door zijn rijk gevulde 40-jarige carrière zette Karel Anthierens mee de toon van het Vlaamse medialandschap. Hij had vele functies en was onder andere hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, Het Volk, Knack, Humo, Panorama en richtte Brussel Deze Week op, wat nu BRUZZ-magazine is.

Anthierens werd geboren in Machelen, woonde lang in Sint-Pieters-Woluwe in Brussel en verhuisde daarna naar Sint-Genesius-Rode.

Foto: Saskia Vanderstichele