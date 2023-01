Oud-politieman Zaventem veroordeeld voor misbruik van politiedatabanken

Een oud-lid van het burgerpersoneel van de politiezone Zaventem is veroordeeld tot 18 maanden cel met probatie-uitstel voor interne hacking. De man misbruikte zijn toegang tot de politiedatabanken om onder meer de gegevens van knappe Blokken-kandidates op te zoeken of meer te weten te komen over mooie vrouwen die hij op straat had zien passeren. Bij een huiszoeking werd ook beeldmateriaal aangetroffen van seksueel misbruik van kinderen dat hij had gekopieerd uit een pv.

De bal ging aan het rollen in maart 2021 toen twee minderjarige meisjes een TikTok-filmpje wilden opnemen langs een wegje in Zaventem. Net toen ze hun gsm hadden klaargezet, werden ze aangesproken door de beklaagde, die met de fiets op het weg was naar het werk. Hij vroeg hen of ze seks met hem wilden hebben, en toen ze negatief reageerden vroeg hij “of hij eens mocht voelen”. De twee meisjes stapten onmiddellijk naar de politie en toonden daarbij de video-opname die het hele gesprek had vastgelegd. Tot hun verbijstering herkenden de politiemensen de dader als hun eigen collega. Het ging om een 51-jarige man die als functioneel beheerder bij de politiezone aan de slag was.

Het parket opende meteen een onderzoek en liet enkele weken later een huiszoeking uitvoeren bij de man uit Kortenberg. Op zijn computer werden verschillende mappen met porno aangetroffen, waaruit bleek dat de man vooral opgewonden werd door tieners. “Het ging niet om minderjarigen, maar wel om zeer jonge meisjes die vermoedelijk 18 of 19 jaar oud waren”, aldus openbaar aanklager Carol Vercarre. “Maar speurders stootten nadien op beelden van seksueel misbruik van kinderen die waren gekopieerd uit processen-verbaal die waren opgesteld door zijn collega’s. Toen is ook gebleken dat hij in de refter van het commissariaat foto’s nam onder de rokken van vrouwelijke collega’s en ook foto’s nam van vrouwen die hij in het openbaar was tegengekomen.”

Verder speurwerk maakte echter duidelijk dat de man ook misbruik maakte van zijn toegang tot de databanken van de politie. Zo zocht hij onder meer de gegevens op van collega’s en knappe kandidates van het televisieprogramma Blokken. Wanneer hij op straat een aantrekkelijke vrouw zag, noteerde hij de nummerplaat van haar voertuig, waarna hij via een databank haar gegevens kon raadplegen. Op zijn computer trof de politie ook verschillende fiches aan met foto’s van vrouwen die hij uit het rijksregister had gehaald, aangevuld met commentaren over hun uiterlijk. Ten slotte troffen speurders ook foto’s aan van de man met zijn ontbloot geslachtsdeel op openbare plaatsen zoals een park in Zaventem of een pashokje in een kledingwinkel.

Het parket vorderde 3 jaar cel met probatie-uitstel tegen de man, die het misbruik van de databanken bekende. De beklaagde, die intussen niet meer bij de politie werkzaam is, kreeg voor die feiten een celstraf van 18 maanden met probatie-uitstel opgelegd. Voor de openbare zedenschennis en de belaging van de twee minderjarige meisjes werd hij vrijgesproken.