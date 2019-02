Ouders starten zelf school in Herne

Een groep ouders en leerkrachten wil in Herne starten met wat ze zelf een ‘ervaringsgerichte leefschool’ noemen. “Ervaringsgericht onderwijs is een voortdurend vraag-en-antwoord, het samen interpreteren van elke vraag die door de leerling wordt gesteld en van elk antwoord dat gezamenlijk wordt gevonden”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Waar de school precies moet komen is nog niet bekend. Om te meten hoe groot de interesse is, organiseren de ouders en leerkrachten een infomoment op dinsdagavond 26 februari in het Dominicanessenklooster in Herne.