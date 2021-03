Oudste foto van Affligem gevonden

Tim 't Kint uit Affligem is heemkundige en hij pakt uit met een bijzonder verhaal dat gelinkt is aan de oudste foto van Affligem (en allicht ook Aalst) van wie geweten is wie er op staat.

Theofiel Meersman uit Hekelgem: de kans dat u al ooit van die man hebt gehoord is klein. Hij is dan ook al lang overleden, maar door een grillige speling van het lot kreeg heemkundige Tim t' Kint uit Affligem een foto van hem te pakken uit 1869. Jawel: 1869!

In die tijd werden enkel rijkelui en belangrijke personen vereeuwigd op de gevoelige plaat. Zo iemand was Theofiel Meersman want hij was een 'Pauselijke Zoeaaf'. Wat dat precies is en wat het prachtige verhaal is achter de oudste foto van Affligem ontdek je vanavond in ons nieuws!

www.oorlogsverhalen.be