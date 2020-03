Over de Rand: Forever Amy

De Britse jazz- en soulzangeres Amy Winehouse kwam vorige vrijdag even weer helemaal tot leven in gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel. Forever Amy is de enige echte tributeband aan de overleden jazzdiva. Op het podium staan de oorspronkelijke bandleden die jarenlang met Amy hebben samengewerkt en haar het best kenden.

Op 23 juli 2011 verloor Amy Winehouse de strijd tegen een jarenlange drugs- en alcoholverslaving. Bassist Dale Davis stond vaak met de Britse zangeres op het podium. "Ze wordt nog altijd gemist. Ik mis haar vaak. Maar deze tributeband is is een geweldige manier om haar leven en muziek te eren", aldus Davis.

Eren is ook wat de Siciliaanse zangeres Alba Plano doet. Zij laat je bijna geloven dat Amy zelf op het podium staat. Ook voor De Zandloper is het bijzonder dat zij de band konden strikken om in Wemmel op te treden.

"Ik heb ze drie jaar gezien in Brugge en ik was meteen verkocht", zegt Kristof Smet van GC De Zandloper. "Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik ze naar Wemmel zou kunnen halen. Maar met wat opzoekwerk hebben we vorig jaar het aanbod gekregen van een boekingskantoor. Daar ben ik meteen gretig op ingegaan."