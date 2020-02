Over De Rand voortaan ook digitaal te volgen via RINGtv

Vanaf vandaag loopt op woensdag na ons nieuws een nieuw seizoen van Over De Rand, het magazine van de Vlaamse overheid dat specifiek gewijd is aan de Vlaamse Rand. Over De Rand kan je voortaan ook via deze website bekijken. Online komt een nieuw luik waar je al het nieuws en informatie over de Vlaamse Rand vindt.