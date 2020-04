Overheid lanceert meertalige infocampagne over corona

De maatregelen in verband met corona worden in onze provincie goed opgevolgd. Dat zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Toch bereikt belangrijke informatie nog lang niet iedereen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die geen of onvoldoende Nederlands kennen. Speciaal voor hen lanceert de overheid campagnes in verschillende talen.

De maatregelen in verband met het coronavirus worden over het algemeen goed nageleefd in de provincie Vlaams-Brabant. “Hier en daar zijn er enkele problemen, maar in het algemeen wordt dat wel goed opgevolgd”, zegt gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte. “Ik wil eigenlijk de inwoners van Vlaams-Brabant bedanken en aanmoedigen om dat verder goed op te volgen.”

De provincie past de communicatie zoveel mogelijk aan aan de doelgroep. “Wat we proberen te doen, is echt wel de mensen zo gericht mogelijk aan te spreken. Wielertoeristen laten we beter aanspreken door iemand uit de wielersport die heel gekend is om hen zo aan te sporen om de maatregelen na te leven. De jeugdbewegingen doen hetzelfde met hun leden.”

Ook de Vlaamse overheid doet via het Agentschap Integratie en Inburgering al het mogelijke om iedereen in de regio te bereiken. “Uiteraard zijn er mensen die op dit moment nog niet voldoende Nederlands kennen om al die regels en al die maatregelen goed te begrijpen”, zegt Jo De Ro, directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering. “Daarom bieden we de informatie aan in een aantal andere talen.” Op de website van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering staan fiches met informatie in verstaanbaar Nederlands en de bijbehorende vertaling. Ondertussen zijn er al documenten beschikbaar in 26 talen. Die zijn niet alleen bedoeld voor professionals die werken met anderstaligen. “Merk je bijvoorbeeld dat je anderstalige buur nog niet goed geïnformeerd is, haal dan gerust zo’n fiche van de website of stuur ze door via sociale media.”