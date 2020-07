Overheid maakt geld vrij voor steun aan Brussels Airlines

De federale overheid maakt 1 miljard euro vrij voor het geval er tijdens de vakantie een tweede golf komt van het coronavirus. In de Kamercommissie Begroting is daarover een meerderheid bereikt. Het geld kan ook gebruikt worden om Brussels Airlines te steunen. Het geduld van moederbedrijf Lufthansa in de onderhandelingen over die staatssteun raakt stilaan op. Nu vrijdag willen de Duitsers een akkoord bereiken.