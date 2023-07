Overlegplatform luchthaven maat voor niets? “Bedroevend resultaat”

Het overlegplatform over de luchthaven van Zaventem, lijkt een maat voor niets te worden. Dat blijkt althans uit het eindrapport van het platform. “Ik wist dat dit geen walk in the park ging walk ging worden”, schrijft Jan Hautekiet, die vijf bijeenkomsten modereerde, in het voorwoord van het rapport.

In 2018 verplichtte een rechtbank om een Staten-Generaal te organiseren. Uit dat vonnis vloeide een overlegplatform dat luchthavengemeenten, Brussels Airport, buren, vakbonden en de verschillende overheden rond de tafel bracht. De voorbije twee jaar zaten ongeveer tachtig leden negen bij elkaar. Zonder veel resultaat blijkt uit het eindrapport van het platform. “De mening liepen zo ver uiteen. We kunnen zeggen dat een consensus bereiken niet ambitieus, maar onrealistisch zou zijn”, schetst federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet de teneur.

Brussels Airport laat weten teleurgesteld te zijn in het overleg en spreekt van een gemiste. Aan BRUZZ zegt burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste dat hij het resultaat bedroevend vindt. “Het was een overlegplatform zonder overleg. De al gekende standpunten van alle partijen werden naast elkaar gelegd, zonder toenadering te zoeken.” Het eindrapport van het overlegplatform is dan ook klaar en duidelijk. “De discussies hebben niet een verzoening geleid. Het is meer dan ooit aan de politiek is om actie te ondernemen”, staat er te lezen. Tegen september van dit jaar wordt een globaal wettelijk kader verwacht voor de volledige luchthaven van Zaventem.