Overstromingen uren op voorhand voorspellen? Leuvens bedrijf test technologie uit in Sint-Genesius-Rode

Het systeem dat het Leuvense bedrijf HydroScan ontwikkelde doet heel lokaal voorspellingen over verwachte extreme neerslag en het risico op overstromingen op basis van die voorspelling. Het koppelt daarvoor data van de KMI-buienradar aan overstromingskaarten van straten in een gemeente. Het systeem zou zo’n drie uur op voorhand kunnen voorspellen welke straten in een gemeente blank kunnen komen te staan.

“Dat geeft hulpdiensten en gemeenten de tijd om preventief te schakelen”, zegt Patrick Swartenbroekx van HydroScan. “Interventieteams kunnen door de voorspellingen kritische zones beschermen, beschikbare pompen inzetten of de bewoners op de hoogte brengen van de mogelijke wateroverlast en hen eventueel evacueren. Met inzet van de software kunnen ook wachtbekkens ‘stormklaar’ gemaakt worden: het vrijmaken van de maximale capaciteit op kritische momenten.”

Via subsidies van de provincie Vlaams-Brabant zal Sint-Genesius-Rode vanaf augustus of september de overstromingsvoorspeller uittesten in een proefproject. In de faciliteitengemeente liep de voorbije maand twee keer het centrum helemaal onder water. Eind juni was daardoor zelf een tijdlang het gemeentelijk rampenplan van kracht. “De technologie kan de schade niet tot nul herleiden. Daar zijn structurele maatregelen voor nodig. Maar het helpt gemeenten en hulpdiensten op het terrein door de meest kwetsbare punten aan te duiden”, aldus Swartenbroekx.