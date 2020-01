Paaltjes aan Zelliks speelbos veroorzaken commotie

Beunckens beweert dat door de paaltjes rolstoelgebruikers of mensen met kinderkoetsen niet meer het bos in kunnen, maar mensen met slechte bedoelingen wel. "Het aantal sluikstorten is niet afgenomen door de paaltjes. Tegelijkertijd wordt één van de laatste groene longen in Zellik wel ontoegankelijk voor bepaalde mensen", aldus Beunckens. De gemeente heeft daarom beslist om de plek grondiger te laten controleren door gemeenschapswachten. Asse is ook bereid om samen met buurtbewoners naar andere oplossingen te zoeken.