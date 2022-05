Paarsdag in Heilig Hart & College in Halle

Vandaag is het de internationale dag tegen holebi- en transfobie. Het is een oproep naar verdraagzaamheid en respect voor de hele holebi- en transgemeenschap. Daarom nemen tal van middelbare scholen vandaag deel aan de zogenaamde Paarscampagne, ook in onze regio. Wij trokken naar het Heilig Hart & College in Halle.

De paarsdag is een initiatief van de Vlaamse overheid met de boodschap dat het helemaal oké is om jezelf te zijn. Daarom zijn de leerlingen vandaag in het paars gekleed. De solidariteit met de holebi- en transgemeenschap is nog altijd nodig, weet oud-leerling Luca die vandaag kwam getuigen in de Halse school. “Het is over heel de wereld een belangrijke dag omdat er nog veel homohaat in de wereld is. Met deze dag willen we aantonen dat dat totaal niet nodig is want wij zijn ook gewoon maar mensen”, aldus Luca.

Naast de getuigenis van Luca schenkt het Heilig Hart & College ook met ballonnen, muziek en tattoos aandacht aan paarsdag. “Tijdens de middag hebben we muziek laten afspelen die met het thema te maken had”, zegt leerkracht Jill Ophalffens. “Daarnaast werden er ook gadgets uitgedeeld, net als krantjes en polsbandjes.”