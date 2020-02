Paddentrek gaat van start

De jaarlijkse paddentrek is volop aan de gang. Padden, kikkers en salamanders zijn uit hun winterslaap ontwaakt en op zoek naar een partner en geschikte poel of sloot om zich voort te planten. Omdat ze daarvoor vaak straten moeten oversteken, worden overal in Vlaanderen overzetacties gehouden. Wij gingen vanochtend langs bij Natuurpunt Zemst.

Hoewel ze er door de klimaatverandering steeds vroeger aan beginnen trekt het gros van de padden gewoonlijk naar hun broedplaats tussen half februari en tot einde maart. Ze doen dat ’s avonds en ‘s nachts. In Zemst zijn er vijf locaties waar de padden over de weg worden geholpen, onder meer in de Pater Penninckstraat in Elewijt.

"Vanochtend hadden we 36 padden en een salamander. Dat is een matige trek, want de voorbije dagen hadden we tot wel 160 padden de straat helpen oversteken", zegt Anneke Van Overmeire van Natuurpunt Zemst.

Op sommige plekken worden schermen gezet zodat de padden de straat niet kunnen oversteken. Op andere plaatsen staan dan weer flikkerlichten en verkeersborden om autobestuurders te waarschuwen. Twee keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds, worden de diertjes overgezet. Maar voor ze terug de vrijheid krijgen worden ze geregistreerd.

“Amfibieën zijn beschermde dieren, het is dus belangrijk om statistieken bij te houden om te zien of het het ene jaar beter gaat met een dier dan het andere. Er zijn bijvoorbeeld al jaren geweest dat de bruine kikker ineens achteruit gaat. Het is echt belangrijk dat we weten hoe het met hen gesteld is", besluit Sophie Spiessens van Natuurpunt Zemst.