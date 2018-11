Pajotten nemen blitzstart in UEFA Champions League

In de eliteronde treedt het kruim van de Europese futsalteams aan. FP Halle-Gooik komt in Litouwen in groep A uit tegen drie tegenstanders van formaat. Woensdagavond veegde het in zijn eerste partij meteen de vloer aan met de thuisploeg FK Vytis. Via goals van Diogo (2à, Fernandao, Leitao en Patias klopte Halle-Gooik de Litouwers met 2-5.

Vanmiddag om 16 uur mogen de Pajotten van coach Juan Francisco Fuentes opnieuw de zaal in tegen het Spaanse Inter FS en morgen op hetzelfde tijdstip tegen FK Dobovec uit Slovenië.