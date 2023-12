Pajottenland kan ook komende jaren rekenen op Europees geld: "Sociale cohesie wordt een uitdaging"

Pajottenland+ krijgt de komende jaren meer dan 1,5 miljoen euro uit de pot van Leader. Dat is het Europese subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voortaan maken ook Ternat en Sint-Pieters-Leeuw deel uit van het Pajotse Leader-gebied. "Het landschap en duurzaamheid zijn heel belangrijk voor de streek, maar de grote uitdaging wordt de sociale cohesie in het Pajottenland", zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Het Hoppinpunt aan het station van Herne, de landschapskubussen in Herne en het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. Het zijn maar enkele voorbeelden die konden rekenen op Europese subsidies van Leader. Exact 20 jaar geleden werd Leader Pajottenland+ opgericht. In die periode zagen in totaal 55 projecten het levenslicht om de streek te versterken en te verduurzamen. Ook de komende jaren kan het Pajottenland rekenen op geld van Europa.

“Het landschap, de landbouw en duurzaamheid blijven heel belangrijk voor de streek, maar de grote uitdaging wordt de sociale cohesie. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Vlaamse Rand richting het Pajottenland. Hen inschakelen in het dagelijkse gemeenschapsleven wordt de opdracht. Projecten die daarop inspelen worden in mijn ogen heel belangrijk de komende jaren”, besluit gedeputeerde Gunther Coppens.

Het Leader-gebied in het Pajottenland breidt ook uit. Tegenover de vorige twee periodes komen Ternat en Sint-Pieters-Leeuw erbij. Samen met Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal vormen ze het nieuwe gebied. Europa voorziet de helft van het budget, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant elk een kwart.

“Voor 2023 en 2024 is er in totaal ongeveer 550.000 euro aan subsidies beschikbaar. Daarom lanceren we meteen een eerste oproep. Mensen of organisaties kunnen hun idee of project tot eind maart ingediend worden”, zegt coördinator Robrecht Geeroms. “Daarna zullen we die bekijken, beoordelen en kiezen welke we financieel steunen. Ook kleine projecten kunnen het hele jaar door ingediend worden. Een verkorte procedure zorgt ervoor dat die sneller gehonoreerd worden en dus ook sneller kunnen starten.”