Pajottenland maakt werk van fietssnelwegen

Mobiliteitsambtenaren of bevoegde schepenen van verschillende Pajotse gemeenten zijn gisteren in Gooik samengekomen om te luisteren naar gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene. Bedoeling is om op lange termijn een fietssnelwegennetwerk uit te bouwen in het Pajottenland.

Het was de Gooikse schepen Simon De Boeck die vorig jaar met het idee van het Pajotse fietssnelwegennetwerk op de proppen kwam. Een idee dat meteen bijval kreeg van Tom Dehaene, die voor de Vlaams-Brabant verantwoordelijk is voor de uitbouw van het fietssnelwegennetwerk in onze provincie. Op dat netwerk is te zien dat het Pajottenland voorlopig een blinde vlek is. Daar komt straks mogelijk verandering in.

Gooik, Halle, Pepingen, Galmaarden, Bever, Lennik, Herne en Sint-Pieters-Leeuw zaten gisteren rond de tafel om van gedachten te wisselen. Bedoeling is om de landelijke dorpskernen te verbinden met Brussel, Halle en Ninove. De gemeenten willen daarbij gebruik maken van de bestaande fietsinfrastructuur, maar ook van routes langs trage wegen en de oude trambeddingen.

De Pajotse gemeenten hebben alvast oren naar het idee. Zeker omdat de aanleg van een fietssnelweg tot 100% subsidieerbaar is. De komende maanden buigt elke gemeente zich afzonderlijk over de vraag langs welke route ze de fietssnelweg op hun grondgebied kunnen laten lopen. Daaruit moeten enkele concrete voorstellen voortvloeien.

Foto: Simon De Boeck