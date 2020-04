Pajottenland organiseert virtuele Buitenspeeldag

Morgen zou in verschillende gemeenten in het Pajottenland de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd worden. Door het coronavirus kan dat helaas niet doorgaan. Maar de jeugdcoördinatoren van Pepingen, Lennik, Galmaarden, Herne en Gooik komen met een alternatief: een virtuele Buitenspeeldag vanuit jouw kot.

De zes jeugddiensten van de Pajotse gemeenten hebben de voorbije weken een virtuele Buitenspeeldag bedacht zodat ieder kind van in zijn eigen kot of tuin kan meespelen. “Elke jeugddienst heeft een spel of opdracht uitgewerkt en opgenomen in een filmpje”, zegt Maya Van Holder van Jeugdregio Pajottenland. “Ook de intergemeentelijke preventiedienst heeft een filmpje gemaakt. Zij maken een mocktail als vieruurtje.”

In hun filmpje leggen de jeugdconsulenten de opdracht of het spelletje uit. Elke 45 minuten zal er een nieuw filmpje gelanceerd worden. “De spelletjes kunnen de kinderen doen vanuit hun eigen kot. Kinderen of ouders mogen dan daarna foto’s of filmpjes posten van hoe zij deze opdracht uitgevoerd hebben”, aldus Maya Van Holder. De virtuele Buitenspeeldag vind je morgen vanaf 13 uur op deze Facebookpagina.