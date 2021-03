Pamels woonzorgcentrum vermaakt inwoners met eigen televisieprogramma

In woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal is een bijzonder televisieprogramma gelanceerd, de Babbelaar. Eén die niet door professionals gemaakt is maar door enkele Roosdaalnaren zelf. De eerste aflevering van het programma draait rond Franciscus Barbé, een historisch figuur uit de Roosdaalse deelgemeente Pamel.

Het idee van 'De Babbelaar' komt van Arjen Geerts, een medewerker van het woonzorgcentrum. Hij wil in coronatijden graag de bewoners op een creatieve manier entertainen. "Anders kunnen ze buiten of kunnen we binnen allerlei evenementen organiseren, maar nu lukt dat niet", legt Geerts uit. "Dus zijn we op het idee gekomen om een eigen televisieprogramma te maken met mensen van Pamel, over mensen van Pamel en alles te filmen in Pamel."

Gisteren werd de eerste aflevering gepresenteerd aan de inwoners van het woonzorgcentrum. Het verhaal gaat over Franciscus 'Sus' Barbé, een acrobatische boerenzoon die ook de eerste fietsenmaker was in Pamel. Om het leven van Sus zo correct mogelijk weer te geven ging Arjen aankloppen bij artistieke duizendpoot Walter Evenepoel.

"Ik heb met de erfgoedvereniging heel wat dingen genoteerd en heb heel wat interviews afgenomen", vertelt Evenepoel. "Zo zijn er veel boeiende figuren waar wij ons kunnen op baseren om vertellingen rond te maken. En als we de gelegenheid hebben om er een plezante draai aan te geven, dan doen we dat ook."