Parade van tractoren verlicht Lennik

Meer dan veertig sfeervol verlichte tractoren reden zaterdagavond door Lennik. Het was een initiatief van de Groene Kring Oost-Pajottenland. De parade stond in het teken van het project ‘Licht in Lennik’ dat de gemeente pas lanceerde en ook van ‘De Warmste Week’.

De route liep langs de zorginstellingen van Lennik. “Het is onze manier om alle zorgverleners te bedanken”, zegt Jente Pardaens van de Groene Kring Oost-Pajottenland. “Tegelijk willen we de bewoners steunen in deze moeilijke tijden.”



De meeste deelnemers sloofden zich een hele dag uit om hun tractor te verlichten met sfeervolle lampjes. Sommigen gingen nog een stapje verder. Zo reed er een heuse kerststal met echte figuranten voorbij. Een andere tractor was getransformeerd in een kerstboom. Niet alleen aan de zorginstellingen werd genoten, heel wat Lennikenaren namen een kijkje langs het parcours.